Résultat de la législative au Kremlin-Bicêtre : en direct

12/06/22 18:59

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Kremlin-Bicêtre sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:59 - Qui vont désigner les électeurs de gauche au Kremlin-Bicêtre ? Avec un score de 40,0% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était jouée au Kremlin-Bicêtre. N'oublions pas non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,61% et 1,7% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer glaner 47,31% au Kremlin-Bicêtre pour ces élections légilsatives. 16:30 - Que montrent les grandes tendances des législatives 2022 pour Le Kremlin-Bicêtre ? Avec 40,0% des votes, au premier round au Kremlin-Bicêtre, Jean-Luc Mélenchon avait atteint la meilleure place lors de la dernière présidentielle. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 26,89%, au-dessus de Marine Le Pen à 9,69% et Éric Zemmour à 5,82%. Les indications nationales des dernières heures infléchiront probablement ces équilibres au Kremlin-Bicêtre. Et pour rappel, la majorité a vu son score reculer à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. 14:30 - Au Kremlin-Bicêtre, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives 2022 ? Au Kremlin-Bicêtre, l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif sera sans aucun doute le niveau de participation. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 14 414 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 65,63% avaient participé à l'élection. La participation était de 71,71% au premier tour, soit 10 336 personnes. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les préoccupations provoquées par le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine sont notamment susceptibles de tempérer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens du Kremlin-Bicêtre. 11:30 - Le score de l'abstention à l'occasion des législatives 2022, un élément essentiel au Kremlin-Bicêtre ? Au cours des dernières années, les 24 969 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2017, lors des législatives, le taux de participation avait représenté 46,53% au premier tour des votants du Kremlin-Bicêtre. Le taux de participation était de 39,43% pour le round numéro deux. Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Des bureaux de vote ouverts plus tard au Kremlin-Bicêtre pour les législatives Bonjour et bienvenue sur cette page où nous allons tenter de vivre ce premier round des législatives 2022 au Kremlin-Bicêtre, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Sont en lice 8 candidats dans la circonscription de la cité (soit moins que dans les autres circos) et les électeurs auront jusqu'à 20 heures pour se prononcer ce dimanche de premier tour dans les 16 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 au Kremlin-Bicêtre

Les élections législatives 2022 auront lieu au Kremlin-Bicêtre comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription du Val-de-Marne

Tête de liste Liste Bernard Chappellier Ecologistes Alex Joubert Union des Démocrates et des Indépendants Philippe Hardouin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Laurine Ladian-Fassi Reconquête ! Elise Lin Rassemblement National César Courant Ecologistes Mathilde Panot Nouvelle union populaire écologique et sociale Christine Lichtenauer Divers extrême gauche

Législatives 2022 au Kremlin-Bicêtre : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens demeurant au Kremlin-Bicêtre seront incités à participer aux législatives 2022 comme tous les Français. Pour quel candidat pencheront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 40% des voix au premier tour au Kremlin-Bicêtre, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'ancien banquier de la Banque Rothschild et l'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 27% et 10% des votes. Jean-Luc Mélenchon ayant été éliminé au premier tour, Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour en empochant 78% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 22% des votes. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville votera-t-elle pour un représentant de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ?