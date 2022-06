Résultat de la législative au Marin : en direct

12/06/22 11:16

Les résultats des élections législatives 2022 au Marin devraient être divulgués dans la foulée de la fermeture des 7 bureaux de vote, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on apprendra assez vite qui des 14 candidats aura son ticket pour le deuxième tour.

Quel impétrant à l'hémicycle fixeront en première place des résultats des élections législatives en 2022 les électeurs habitant au Marin à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? La gauche rassemblée recevra-t-elle la majorité des voix des électeurs de cette ville à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 55,5% des suffrages au premier tour au Marin. Le fondateur de "La France Insoumise" avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 17,0% et 12,6% des voix. Jean-Luc Mélenchon n'ayant pas passé le premier tour, Marine Le Pen était, in fine, arrivée en tête du second tour en empochant 59,4% des voix. Emmanuel Macron avait rassemblé 40,6% des votes.