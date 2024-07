Résultat des législatives 2024 à Sainte-Luce : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections à Sainte-Luce : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans la commune de Sainte-Luce, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 29% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,32% de 75 ans et plus. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (41,93%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2 282 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (36,33%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (8,04%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,67%, comme à Sainte-Luce, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.