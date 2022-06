Résultat de la législative au Mesnil-le-Roi : en direct

12/06/22 11:00

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs habitant au Mesnil-le-Roi seront invités à contribuer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 40% des votes au premier tour au Mesnil-le-Roi, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le candidat du parti "La France Insoumise" et la présidente du RN avaient obtenu 14% et 12% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants du Mesnil-le-Roi avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 74% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 26% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président français pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour avoir la majorité à l'hémicycle ?