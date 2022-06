Résultat de la législative au Pecq : en direct

18:52 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives au Pecq ?

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 18,24% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 10 bureaux de vote du Pecq le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,92% et 1,27% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 25,43% au Pecq pour ces élections légilsatives.