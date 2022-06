Résultat de la législative au Plessis-Trévise : en direct

En direct

19:02 - Quel verdict pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon au Plessis-Trévise ? Dans les 11 bureaux de vote du Plessis-Trévise, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait obtenu 23,48% des suffrages lors de cette première manche. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,73% et 1,08% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 29,29% pour la Nupes pour ces législatives au Plessis-Trévise.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indice pour le résultat des législatives 2022 au Plessis-Trévise ? Avec 32,02% des votes, au premier round au Plessis-Trévise, Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place à la dernière élection. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 23,48%, au-dessus de Marine Le Pen à 17,45% et Éric Zemmour à 8,08%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines boulverseront certainement ce tableau et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Radio France et France Télévisions). Dans le même temps, le RN est venu coller les 20%.

14:30 - Au Plessis-Trévise, quel sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives 2022 ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera l'ampleur de la participation au Plessis-Trévise. L'inflation qui plombe les finances des familles serait de nature à dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs au Plessis-Trévise. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 11 530 personnes en âge de voter dans la ville, 71,66% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 76,78% au premier tour, soit 8 853 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives 2022 au Plessis-Trévise ? Au fil des dernières années, les 20 104 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. En 2017, à l'occasion des législatives, sur les 11 718 inscrits sur les listes électorales au Plessis-Trévise, 49,28% avaient pris part à l'élection au premier tour, contre un taux de participation de 40,62% au round deux. Les élections législatives mobilisant généralement moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012.