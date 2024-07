Résultat des législatives 2024 à Chennevières-sur-Marne : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Chennevières-sur-Marne

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Chennevières-sur-Marne foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 18 367 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 606 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 235 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (72,53%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Chennevières-sur-Marne forme une communauté diversifiée, avec ses 3 108 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,53%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2702,16 euros par mois. Chennevières-sur-Marne manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.