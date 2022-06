En direct

18:50 - Sur qui vont converger les supporters de gauche au Pradet ? Dans les 10 bureaux de vote du Pradet, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le député de Marseille avait enregistré 14,22% des suffrages il y a deux mois. On peut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,37% et 1,63% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 20,22% pour la coalition de gauche dans la commune.

16:30 - Que montrent les grandes tendances des législatives 2022 pour Le Pradet ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, au Pradet, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 26,59% des suffrages. Derrière, se trouvait Marine Le Pen à 25,69%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,22% et Éric Zemmour à 13,0%. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront probablement modifier la situation lors des législatives au Pradet ce dimanche. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à descendre à 1 petit point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%.

14:30 - Au Pradet, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives ? Le taux de participation sera immanquablement l'un des critères décisifs de ce scrutin législatif 2022 au Pradet. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 21,66% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 21,35% au premier tour. La situation géopolitique actuelle pourrait entre autres pousser les citoyens du Pradet (83220) à se désintéresser du scrutin.

11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention au Pradet ? Au fil des scrutins antérieurs, les 10 412 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, 9 039 personnes en âge de voter au Pradet s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 51,62%). Le taux de participation était de 44,52% pour le second round. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012.