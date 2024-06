Résultat des législatives à la Valette-du-Var : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À la Valette-du-Var, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? L'autre source de doute qui entoure ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives en 2022, à la Valette-du-Var, le binôme Nupes avait en effet obtenu 15,44% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,17% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,33% pour Yannick Jadot, 1,81% pour Fabien Roussel et 1,01% pour Anne Hidalgo). A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 8,51% à la Valette-du-Var. Mais la gauche pourrait faire plus ce dimanche soir, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 17% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 10 points à la Valette-du-Var Difficile de mettre en perspective tous ces chiffres. Mais des indices apparaissent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse dépasser les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 44,87% à la Valette-du-Var le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière peut sembler également indispensable au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à la Valette-du-Var, avec 44,87%, soit 4287 voix dans la ville. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 12,37% et Marion Maréchal à 8,67%.

14:32 - Qui a gagné l'élection présidentielle il y a deux ans à la Valette-du-Var ? C'est incontestablement le choix de celui qui va présider la France qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Elément saillant : le RN avait récolté au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. Celle-ci avait rassemblé 31,24% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 23,84% et 14,17%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 55,91% contre 44,09%).

12:32 - Nouveau raid pour le RN à la Valette-du-Var ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un élément clé au moment de l'élection du jour. Lors des dernières législatives, le RN tirait son épingle du jeu à la Valette-du-Var. C'est en effet Laure Lavalette qui se classait en pôle position au premier tour avec 32,67% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription du Var. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 54,45%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,55%.

11:02 - Élections législatives à la Valette-du-Var : un éclairage démographique Quel impact aura la population de la Valette-du-Var sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 1506 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,83%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (79,22%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 8 295 votants. Le nombre de familles monoparentales (19,15%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,78%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à la Valette-du-Var mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,18% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - Taux de participation aux dernières législatives à la Valette-du-Var : quelles tendances ? La participation constituera l'une des clés des législatives à la Valette-du-Var. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48,58% au premier tour. Au second tour, 47,4% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Pour mémoire, au niveau de la France, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 16 944 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 76,23% avaient participé à l'élection. La participation était de 76,86% au premier tour, ce qui représentait 13 023 personnes.