Résultat de la législative au Raincy : en direct

12/06/22 10:56

Les inscrits sur les listes électorales du Raincy (Seine-Saint-Denis) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils seront invités à participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature iront-ils ? Les électeurs de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 33,1% des votes au premier tour au Raincy. Celui qui fut ministre de Hollande avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 21,4% et 13,7% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle du Raincy gratifié de 70,6% des voix, laissant par conséquent à Marine Le Pen 29,4% des votes.