Résultat de la législative au Rouret : en direct

En direct

18:59 - Quel résultat aux législatives du Rouret pour le bloc LFI-PS-EELV ? Une des questions cruciales de ces législatives, en France comme au Rouret, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat LFI avait cumulé 13,19% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 7,47% et 1,66% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc espérer glaner 22,32% au Rouret pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Au Rouret, des sondages aussi révélateurs ? Les indications nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur les législatives au Rouret au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La majorité a vu son score reculer très près du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Or Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote au dernier scrutin présidentiel au Rouret avec 32,71% des votes, au 1er round. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 20,45%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 13,19% et Éric Zemmour à 11,81%.

14:30 - L'abstention reste l'un des enjeux majeurs de ces législatives au Rouret L'un des critères clés du scrutin législatif sera indiscutablement le niveau de participation au Rouret. La situation géopolitique actuelle serait capable de pousser les citoyens du Rouret à rester chez eux. Pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 19,31% des votants de la localité, contre un taux d'abstention de 19,13% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Les chiffres de l'abstention aux législatives, un élément important au Rouret ? Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. L'étude des rendez-vous électoraux passés permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 53,02% au premier tour des électeurs du Rouret, contre un taux de participation de 46,04% au second tour.