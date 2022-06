En direct

18:55 - Qui vont désigner les supporters de gauche au Taillan-Médoc ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une des énigmes de ces législatives 2022, au Taillan-Médoc comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 19,02% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Les transferts des votes écologistes et socialistes sont aussi à observer ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,97% et 2,46% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un point de départ de 27,45% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives au Taillan-Médoc.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 au Taillan-Médoc ? Les dynamiques nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance au Taillan-Médoc ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point vendredi soir, devant un Rassemblement national très proche, non loin des 20%. Au précédent scrutin, au Taillan-Médoc, Emmanuel Macron finissait à la première position au 1er round de l'élection présidentielle avec 34,64% des voix, devant Marine Le Pen à 19,05%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 19,02% et Éric Zemmour à 6,08%. Un résultat à comparer avec ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron à l'avant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - L'abstention reste l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 au Taillan-Médoc L'une des clés des législatives 2022 sera incontestablement la participation au Taillan-Médoc. La situation géopolitique actuelle et son impact sur l'économie mondiale pourraient entre autres détourner l'attention des citoyens du Taillan-Médoc du vote. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 20,49% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient déserté les urnes. L'abstention était de 17,62% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Le score de la participation aux élections législatives, un élément essentiel au Taillan-Médoc ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des dernières consultations politiques. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 55,03% des inscrits sur les listes électorales du Taillan-Médoc s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour. La participation était de 44,98% pour le second round. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.