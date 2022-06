Résultat de la législative au Teil : en direct

En direct

18:51 - Que vont choisir les supporters de gauche au Teil ? Les inscrits du Teil avaient livré 24,04% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour l'étape initiale de la présidentielle 2022. Et c'est sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,15% et 1,84% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement atteindre 29,03% au Teil pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Que peuvent dire les grandes tendances des législatives 2022 pour Le Teil ? Les tendances nationales des dernières heures auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives au Teil dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), avec un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 16,72% des voix au Teil, lors de la dernière élection suprême contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN s'était hissée à 32,09% des suffrages contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 24,04% (contre 21,95%).

14:30 - Au Teil, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 ? L'un des critères déterminants du scrutin législatif 2022 sera incontestablement le taux d'abstention au Teil. La hausse des prix des carburants qui alourdit le budget des foyers français cumulée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient en mesure de tempérer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants du Teil. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 5 917 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 65,92% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 69,51% au premier tour, ce qui représentait 4 113 personnes. En comparaison, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Au Teil quel était le score de l'abstention au Teil en 2017 ? Comment ont voté habituellement les citoyens de cette ville lors des élections passées ? Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, 60,97% des personnes en âge de participer à une élection au Teil avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 55,44% au second round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour.