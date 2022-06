Résultat de la législative au Thillay : 2e tour en direct

Une des questions clés de ces législatives 2022, en France, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Au Thillay, sa tête d'affiche avait cumulé 24,35% des suffrages il y a une semaine. Ce score est toutefois à mettre en perspective avec les votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Or au Thillay, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 32,47%, 2,24%, 0,29% et 2,29% il y a deux mois. Ce sont donc 37,29% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives au Thillay.

15:30 - Quelle issue pour le second tour des élections au Thillay ?

Avec 31,03% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée au Thillay le 12 juin dernier lors du premier tour des élections législatives. Elle est suivie par les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui obtiennent dans l'ordre 24,46% et 24,35% des suffrages. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés.