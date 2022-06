En direct

19:26 - Quel résultat au Thillay pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était déroulée seulement au Thillay. Il ne faut pas oublier non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,24% et 0,29% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un total estimé à 35% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 au Thillay ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, au Thillay, avait tourné à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 32,47% des suffrages. Derrière, se hissait Marine Le Pen à 29,18%, puis Emmanuel Macron à 18,59% et Éric Zemmour à 7,35%. Le président-candidat terminait à en revanche 27,85% des voix en France, contre 23,15% pour Marine Le Pen et près de 22% pour le leader de LFI. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront sans doute transformer ce tableau et donc le résultat des législatives au Thillay au 1er tour. Il faut se rappeler que la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la trêve. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

14:30 - La participation demeure l'enjeu majeur de ces législatives 2022 au Thillay Le taux de participation constituera à n'en pas douter un facteur décisif de ces élections législatives au Thillay. La baisse du pouvoir d'achat est en mesure de faire surtout gagner l'abstention au Thillay (95500). Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 34,9% au sein de la ville, à comparer avec une abstention de 28,52% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - Quel était le taux de l'abstention au Thillay en 2017 ? Au fil des dernières consultations politiques, les 4 555 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2017, lors des législatives, 39,82% des personnes habilitées à voter au Thillay avaient pris part à l'élection au premier tour, contre une participation de 31,28% au round numéro deux. L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures.