Résultat de la législative au Vauclin : en direct

12/06/22 11:17

Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous vous proposons de vivre ce 1er volet des législatives au Vauclin, jusqu'à la révélation des résultats. Il y a 14 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre au-dessus de la moyenne) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de 1er tour dans les 8 bureaux de vote de la commune.

Les électeurs du Vauclin ( Martinique ) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront priés de participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 51,06% des votes au premier tour au Vauclin. Celui qui fut le troisième homme lors de la dernière élection présidentielle avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 18,04% et 16,13% des voix. Marine Le Pen avait remporté le second tour en rassemblant 65,17% des suffrages face à Emmanuel Macron (34,83%). La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche remportera-t-elle la majorité des votes des administrés de cette ville à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?