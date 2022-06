Résultat de la législative au Vernet : en direct

En direct

19:22 - Quel verdict pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon au Vernet ? Les inscrits du Vernet avaient donné 14,38% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour la manche initiale de la dernière présidentielle 2022. Mais il faut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,8% et 1,57% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un total théorique de 19,75% pour la coalition LFI-PS-EELV.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 au Vernet ? Avec 31,16% des votes, au premier round au Vernet, Emmanuel Macron avait glané la première position à l'issue de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 21,9%, devant Jean-Luc Mélenchon à 14,38% et Éric Zemmour à 6,94%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des dernières heures viendront probablement remettre en question la situation et donc le résultat des législatives dans la ville dimanche. Et pour rappel, la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%.

14:30 - La participation reste l'une des données les plus attendues de ces législatives au Vernet La participation sera l'une des clés des législatives au Vernet. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 1 512 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 20,3% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 17,92% au premier tour. Le conflit russo-ukrainien et ses conséquences sur l'économie mondiale sont susceptibles de relativiser l'importance de l'élection aux yeux des habitants du Vernet (03200).

11:30 - Au Vernet quel était le score de la participation au Vernet en 2017 ? La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des dernières élections. En 2017, durant les élections législatives, 1 507 inscrits sur les listes électorales du Vernet avaient participé au vote au premier tour (soit 58,59%), à comparer avec un taux de participation de 50,17% au dernier round.