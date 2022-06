Résultat de la législative aux Lilas : en direct

En direct

19:00 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives aux Lilas ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'aux Lilas. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 7,2% et 1,91% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 51,09% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives aux Lilas.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un signe pour le résultat des législatives 2022 aux Lilas ? Avec 41,98% des suffrages exprimés, au premier round aux Lilas, Jean-Luc Mélenchon avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron terminait deuxième à 24,31%, surclassant Éric Zemmour à 8,39% et Marine Le Pen à 7,23%. Les indications nationales des derniers jours changeront probablement ce paysage lors des législatives dans la commune. Et pour rappel, l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%.

14:30 - Aux Lilas, quelle influence aura l'abstention sur les résultats des législatives ? Aux Lilas, le niveau d'abstention sera immanquablement l'un des critères principaux du scrutin législatif 2022. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie et ses retombées en matière énergétique et économique sont de nature à détourner l'attention des électeurs des Lilas (93260) du vote. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 14 583 personnes en âge de voter au sein de la ville, 29,53% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 22,9% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

11:30 - A la proclamation des résultats des législatives, quels seront les taux de participation aux Lilas ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des dernières consultations politiques. Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, 14 465 personnes aptes à participer à une élection aux Lilas s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 52,59%). La participation était de 47,04% pour le deuxième round.