Jean-Luc Mélenchon avait atteint 10,47% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote des Monts d'Andaine le 10 avril dernier. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,09% et 1,3% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 14,86% aux Monts d'Andaine pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour Les Monts d'Andaine ?

Avec 37,99% des votes, au premier round aux Monts d'Andaine, Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à l'issue de la dernière élection. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 29,81%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 10,47% et Jean Lassalle à 4,09%. Pourtant, au niveau national, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. Les dynamiques nationales des dernières semaines boulverseront certainement ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or la majorité présidentielle a vu son score reculer à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages vendredi soir. Le RN, pour sa part, est venu coller les 20%.