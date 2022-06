Résultat de la législative aux Trois-Bassins : en direct

12/06/22 11:27

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 des Trois-Bassins sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:26 - Les infos clés des législatives 2022 aux Trois-Bassins Bonjour et bienvenue sur cette page où nous suivrons les jalons de cette 1re étape des législatives aux Trois-Bassins, jusqu'à ce que le résultat soit connu. On dénombre 15 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre au-dessus de la moyenne) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de 1er tour dans les 8 bureaux de vote de la commune.

Les élections législatives 2022 auront lieu aux Trois-Bassins comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de La Réunion

Tête de liste Liste Karim Juhoor Divers gauche Hélène Coddeville Ensemble ! (Majorité présidentielle) Richelain Catherine Divers Thierry Robert Divers centre Remy Massain Parti radical de gauche Gaël Velleyen Régionaliste Eric Marcely Droite souverainiste Jean François Nativel Divers droite Jonathan Riviere Rassemblement National François Valeama Divers gauche Isaline Tronc Divers gauche Jérôme Bachou Divers centre Perceval Gaillard Divers gauche Jean Luc Payet Divers extrême gauche Johan Guillou Divers gauche

Législatives 2022 aux Trois-Bassins : les enjeux

Quelle sera l'issue des élections législatives 2022 aux Trois-Bassins (974) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. La nouvelle coalition de partis politiques de gauche recevra-t-elle la confiance des électeurs de cette agglomération à l'image du premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 43% des votes au premier tour aux Trois-Bassins, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et celui qui fut ministre de François Hollande avaient obtenu 23% et 18% des suffrages. Marine Le Pen avait remporté le deuxième tour en empochant 62% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 38% des votes.