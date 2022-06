Résultat des législatives 2022 à Nice : Eric Ciotti réélu ? Les résultats dévoilés

19/06/22 20:48

LÉGISLATIVES NICE. Eric Ciotti a-t-il obtenu un résultat à la hauteur de ses attentes lors du 2e tour des élections législatives 2022 à Nice ce dimanche ? Découvrez son score et les résultats dans toute la ville et les environs en direct… 20:46 - Ciotti annonce sa réélection sur les réseaux Le député LR des Alpes-Maritimes annonce son réélection dans un message publié sur Twitter. "Je suis heureux de vous annoncer ma réélection. Merci du fond du cœur aux Niçoises et aux Niçois pour leur formidable fidélité", a-t-il fait savoir. 20:46 - Résultat des législatives : Eric Ciotti donné vainqueur dans la 1ère circonscription des Alpes maritimes Selon France 2, le candidat dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes, à Nice, Eric Ciotti, député sortant et leader local des Républicains, est réélu via l'obtention de 57% des voix. 20:25 - Découvrez les premiers résultats dans les Alpes-de-Haute-Provence Les premiers résultats des élections législatives commencent à être communiquées par le Ministère de l'Intérieur. Pour les Alpes-de-Haute-Provence, proche de Nice, les chiffres sont les suivants : NUPES : 50,20%

50,20% Ensemble : 25,19%

25,19% RN : 24,62% 20:24 - Législatives 2022 : des résultats partiels sont disponibles pour les Alpes Maritimes D'après les résultats partiels à 15% des inscrits dans les Alpes-Maritimes, qui nous parviennent du ministère de l'Intérieur : "Ensemble" arrive en tête à 42,56%, suivi de LR à 21,68% et du RN à 35,76%. 20:00 - Castaner battu dans les Alpes-de-Haute-Provence Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur s'avoue vaincu dans la 4ème circonscription des Alpes-de-Haute-Provence sur 90% des bulletins dépouillés, c'est Léo Walter de la Nupes qui est élu député. Un coup dur pour la majorité présidentielle qui perd un poids lourd de LREM à l'Assemblée nationale. 19:59 - Les premiers résultats des élections législatives connus, les voici ! Les premières estimations sur les résultats des élections législatives sont tombées et la coalition Ensemble! est loin d'une majorité absolue. Le camp présidentiel resterait toutefois majoritaire avec une très courte avance en nombre de sièges, entre 218 selon les chiffres d'Ipsos Sopra Steria pour France Télévisions. La Nupes formerait le deuxième groupe avec 156 sièges. Le Rassemblement national créerait la surprise en décrochant 89 sièges tandis que Les Républicains conserveraient 78 sièges. Restez avec nous pour connaître les résultats à Nice et ses environs. 17:27 - Découvrez le taux de participation à 17h dans les Alpes-Maritimes Le département des Alpes-Maritimes ne semble pas se mobiliser pour ce second tour des élections législatives de 2022. Le taux de participation enregistré à 17h dans le département est de 31,70% ce qui est bien en dessous de la participation nationale qui s'élève à 38,11%. 17:00 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h pour ce 2e tour des élections législatives à l'échelle nationale est de 38,11%. Un chiffre en dessous de celui du premier tour il y a une semaine avec plus d'un point de moins à la même heure (39,42%) . 16:21 - Dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes, un duel très serré, symbole de la rivalité Estrosi-Ciotti L'attendu duel Estrosi-Ciotti se profile donc au 2e tour des élections législatives dans les Alpes-Maritimes. Sur la 5e circonscription du département, chacun est représenté par une proche : Marine Brenier pour le maire de Nice, Christelle d'Intorni pour Eric Ciotti. La première entend ravir un siège qu'a occupé le premier édile de la ville de 1988 à 2016 (excepté entre 1993 et 1997), tandis que la vice-présidente de la métropole de Nice espère rafler la mise. Le duel s'annonce particulièrement serré. Si la première s'est placée en tête avec 26,14% des suffrages, juste devant sa rive (22,48% des suffrages), les plus de 10 000 voix accordées au RN et à Reconquête au 1er tour pourraient faire pencher la balance en faveur de Christelle d'Intorni, tandis que Marine Brenier pourrait bénéficier des voix récoltées par la Nupes et autres candidats de gauche (environ 9000) pour s'imposer. Alors que seuls 1500 bulletins ont séparé les deux candidates au 1er tour, la bataille s'annonce féroce. 15:47 - Hautes-Alpes : le département qui a le plus voté aux législatives avant midi A la mi-journée, un premier tour d'horizon du taux de participation aux élections législatives a été fait et selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, ce sont les Hautes-Alpes qui arrivent en tête du classement. Avec 26,69% d'électeurs qui se sont déplacés dans les bureaux de vote avant midi, le département était le plus mobilisé de France pour le scrutin législatif. 15:22 - Trouver son bureau de vote à Nice, rien de plus facile ! Comment trouver la circonscription dans laquelle je vote à Nice et dans les Alpes-Maritimes ? Comment connaître la circonscription dans laquelle on vote ? Pour cela, vous pouvez utiliser notre moteur de recherche des bureaux de vote ! 14:17 - Combien d'électeurs ont voté aux législatives avant midi dans les Alpes-Maritimes ? Dans les Alpes-Maritimes, le taux de participation aux législatives avant midi était bien moins important et même inférieur à la mobilisation nationale (18,99%) puisque seulement 17,32% des électeurs ont voté dans le département ce matin. 14:15 - Plus de 25% des participations à midi aux législatives dans les Alpes-de-Haute-Provence Au-dessus des Alpes-Maritimes, dans les Alpes-de-Haute-Provence, 26,69% des électeurs se sont rendus dans les bureaux de vote ce matin pour voter au second tour des élections législatives selon le taux de participation renseigné par le ministère de l'Intérieur à midi. C'est bien plus que la moyenne nationale évaluée à 18,99% de participation. 14:10 - Quelle est l'heure de fermeture des bureaux de vote à Nice ? A Nice l'horaire d'ouverture et celui de fermeture des bureaux de vote ne diffère pas pour les législatives par rapport à la présidentielle. Ainsi, s'il est possible d'aller glisser son bulletin dans l'une des urnes de la ville depuis 8 heures ce matin, pour les retardataires, il faudra le faire avant 20 heures, horaire de fermeture des portes. 13:59 - Le niveau d'abstention dans les Alpes-Maritimes au 1er tour Plus de la moitié des électeurs, en France, ne se sont pas déplacés pour le scrutin lors du 1er tour. Dans les Alpes-Maritimes, ce sont 54,8% des inscrits qui n'ont pas pris part au vote, dimanche dernier. Un niveau plus élevé qu'en 2017 (53,06%). LIRE PLUS

Résultats des législatives 2022 à Nice - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Nice aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste Eric Ciotti Les Républicains Graig Monetti Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 3ème circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste Enzo Giusti Nouvelle union populaire écologique et sociale Philippe Pradal Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste Marine Brenier-Ohanessian Ensemble ! (Majorité présidentielle) Christelle d'Intorni Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Nice - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Nice

Résultats élections législatives par circonscription à Nice La commune de Nice est divisée en 3 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives. 1ère circonscription des Alpes-Maritimes 3ème circonscription des Alpes-Maritimes 5ème circonscription des Alpes-Maritimes

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nice Eric Ciotti (Ballotage) Les Républicains 31,70% 31,70% Graig Monetti (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,92% 25,92% Anne-Laure Chaintron Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,42% 20,42% Muriel Vitetti Rassemblement National 13,30% 13,30% Christian Razeau Ecologistes 2,56% 2,56% Sylvie Zakrzewski Droite souverainiste 1,60% 1,60% Kenza Athanasopoulos Divers gauche 1,54% 1,54% Loïc Lalande Ecologistes 1,25% 1,25% Lalla-Chama Gabrielle Ben Moulay Ecologistes 0,93% 0,93% Florent Imbert Divers extrême gauche 0,54% 0,54% Chantal Beaudet Divers 0,24% 0,24% Nathalie Dloussky Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Nice Taux de participation 44,37% 44,37% Taux d'abstention 55,63% 55,63% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85% 0,85% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,77% 1,77% Nombre de votants 36 516 36 516

Eric Ciotti a amassé 32% des suffrages au niveau de l'agglomération. Il précède Graig Monetti (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Anne-Laure Chaintron (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent 26% et 20% des votes. La participation représente 44% des habitants enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes (soit 36 516 votants).

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nice Philippe Pradal (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,04% 26,86% Enzo Giusti (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,95% 22,64% Benoît Kandel Rassemblement National 17,17% 15,86% Laurent Castillo Les Républicains 12,81% 12,61% Philippe Vardon Reconquête ! 10,86% 10,55% David-André Darmon Ecologistes 2,73% 2,86% Dominique Boy-Mottard Parti radical de gauche 2,63% 2,83% Marie-Françoise Caussin Ecologistes 1,58% 1,55% Marie-Ange Riviere Droite souverainiste 1,42% 1,45% Gabriel-Kayne Mercier Ecologistes 1,39% 1,41% Estelle Jaquet Divers extrême gauche 0,67% 0,63% Sylvie Bonaldi Ecologistes 0,53% 0,56% Yann Benoit Divers 0,22% 0,20% Participation au scrutin Circonscription Nice Taux de participation 43,03% 42,61% Taux d'abstention 56,97% 57,39% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16% 1,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,53% Nombre de votants 39 508 33 610

Le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première position chez les 78884 citoyens inscrits dans la 3ème circonscription des Alpes-Maritimes demeurant à Nice. Le taux de participation parmi les habitants habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune à l'échelle de cette circonscription s'établit à 43% (33 610 votants). Le résultat final de l'élection législative au niveau de la 3ème circonscription des Alpes-Maritimes dépendra du vote des électeurs des 3 autres communes qui lui sont rattachées. Philippe Pradal a effectivement obtenu 27% des voix au niveau de l'agglomération. Enzo Giusti (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Benoît Kandel (Rassemblement National) le suivent grâce à 23% et 16% des voix.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nice Marine Brenier-Ohanessian (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,14% 29,62% Christelle d'Intorni (Ballotage) Les Républicains 22,48% 15,35% Frank Khalifa Rassemblement National 19,00% 19,48% Philippe Benassaya Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,73% 19,37% Cédric Vella Reconquête ! 7,15% 8,27% Géraldine Maiyé Ecologistes 3,47% 3,73% Thibault Delhez Droite souverainiste 1,68% 1,83% Nathalie Soisson Ecologistes 1,17% 1,13% Agnès Benkemoun Divers extrême gauche 0,74% 0,79% J-C. Wahid Spach Divers 0,44% 0,43% Participation au scrutin Circonscription Nice Taux de participation 44,40% 40,49% Taux d'abstention 55,60% 59,51% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13% 1,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,49% Nombre de votants 40 480 24 938

À Nice, les électeurs inscrits dans la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes ont opté pour la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le résultat définitif de la législative au niveau de cette circonscription législative résultera des choix des électeurs des 27 autres communes qui la composent. Marine Brenier-Ohanessian a obtenu 30% des suffrages. Frank Khalifa (Rassemblement National) capte 19% des voix. De son côté, Philippe Benassaya (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramasse 19% des voix. La participation s'élève à 40% des citoyens autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes (36 648 non-votants).

Législatives 2022 à Nice : les enjeux