Résultat des législatives 2024 à Apt : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Apt : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Apt révèlent des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 21,13%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (47,27%) met en avant le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (62,71%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 3 249 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 10,17% et d'une population immigrée de 14,39% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Apt mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,42% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.