Résultat des législatives 2024 à Bazancourt (51110) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de la gauche à Bazancourt ? Le Front populaire qui se présente en 2024 a accumulé les votes du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% au niveau national, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau un facteur de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Bazancourt, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 17,77% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national n'a pas progressé à Bazancourt L'écart entre les scores du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors qu'on a vu pas loin de 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Bazancourt semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune.

20:29 - La majorité en tête aux législatives 2022 à Bazancourt Revenir sur le scrutin législatif de 2022 semble aussi logique au moment de ce nouveau rendez-vous du 7 juillet. Le RN tirait en revanche son épingle du jeu à Bazancourt lors des élections du Parlement à l'époque. Dans la commune, c'est Roger Paris qui s'imposait au premier tour avec 34,78%. Xavier Albertini (LREM) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,00%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 50,00%.

20:05 - Que montrent les scores de dimanche dernier pour Bazancourt ? A l'occasion du premier round des législatives dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Bazancourt ont plébiscité Adrien Mexis (Divers droite), qui a obtenu 51,37% des voix. En 2e place, Xavier Albertini (Ensemble pour la République) décrochait 29,62%. A la troisième place, Evelyne Bourgoin (Union de la gauche) captait 17,77% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 1ère circonscription de la Marne, Adrien Mexis accumulant cette fois 37,3%, devant Xavier Albertini avec 33,84% et Evelyne Bourgoin avec 27,05%.

19:21 - Que retenir de la participation par rapport aux européennes à Bazancourt ? Au fil des dernières années, les 2 416 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. À Bazancourt, le pourcentage de participation au premier round des élections législatives 2024 a atteint 64,12%, plus important de 14 points que celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, sur les 1 806 inscrits sur les listes électorales à Bazancourt, 50,61% avaient effectivement participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 52,37% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle atteignait 19,81% à midi et 45,26% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Bazancourt, le score de l'abstention au second tour des législatives 2024 sera un élément clé La participation constitue à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif 2024. Les résidents de Bazancourt ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 64,12%. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,03% au premier tour. Au second tour, 37,22% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Bazancourt ? Lors du deuxième tour de la présidentielle, 78,77% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 75,43% au premier tour, ce qui représentait 1 311 personnes.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Bazancourt Dans la ville de Bazancourt, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 175 hab/km² et un taux de chômage de 8,52%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles détenant au moins une voiture (84,29%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 770 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (17,31%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,4%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Bazancourt mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,99% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.