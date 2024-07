Résultat des législatives 2024 à Tarnos : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Tarnos

A la mi-journée des législatives, Tarnos foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 12 920 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 870 entreprises, Tarnos est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (84,02%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 483 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Au sein de cette mosaïque sociale, 39,26% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 902,67 euros, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. En conclusion, Tarnos incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.