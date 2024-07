Résultat des législatives 2024 à Bourgs sur Colagne (48100) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Bourgs sur Colagne à dépasser ? L'autre incertitude qui accompagne ces élections est celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire avant le premier tour. L'attelage a glané 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Bourgs sur Colagne, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 33,36% des votes dans la localité. Un score qui a vivement progressé de 11 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. On regardera ce soir si la gauche a fait mieux ou moins bien que son score de 2022 lors du second tour, soit 50% à l'époque.

20:58 - Le RN a vivement avancé à Bourgs sur Colagne Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 26 points sur place entre 2022 et 2024. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Bourgs sur Colagne ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les chiffres des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Bourgs sur Colagne ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de cette élection du Parlement au niveau local, comme dans le reste de la France. A l'inverse de la législative de 2022, le Rassemblement national a cette fois une chance de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Avec 10,67% à Bourgs sur Colagne, le Rassemblement national était en revanche distancé par les 27,06% du binôme Divers au premier tour des élections législatives à l'époque. Au second tour cette fois, la victoire locale reviendra au ticket Nupes avec 50,00% contre 50,00% pour les perdants. Mais c'est Sandrine Descaves (Nupes) qui arrivait premier au finish cette fois, avec 50,00%, devant l'adversaire Union des Démocrates et des Indépendants à 50,00%.

20:05 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Bourgs sur Colagne ce dimanche ? Grâce à 36,62% des voix, Luc-Etienne Gousseau (Rassemblement National) a pris les devants à Bourgs sur Colagne, le 30 juin 2024 lors du 1er tour de l'élection législative. En seconde place, Sophie Pantel (Nouveau Front populaire) récupérait 33,36%. Pierre Morel A L'Huissier (Divers droite) ramassait 22,01% des votants. La 1ère circonscription de la Lozère n'a en revanche rendu le même classement que la commune, puisque c'est Sophie Pantel qui s'y taillait la part du lion, avec 35,17% devant Luc-Etienne Gousseau avec 33,91% et Pierre Morel A L'Huissier avec 24,04%.

19:21 - Participation aux élections législatives 2024 à Bourgs sur Colagne : un record par rapport au scrutin européen ? Au cours des précédents scrutins électoraux, les 2 124 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. À Bourgs sur Colagne, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 était de 22,64%, inférieur de 16 points à celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le taux d'abstention s'élevait effectivement à 38,9% des votants de Bourgs sur Colagne (48). L'abstention était de 40,76% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Bourgs sur Colagne lors de la deuxième étape des législatives ? À Bourgs sur Colagne, le niveau d'abstention constitue à n'en pas douter un critère déterminant de ce scrutin législatif. Bourgs sur Colagne a atteint une participation de 77,36%, dimanche, au 1er tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 484 personnes en âge de voter dans la ville, 84,77% avaient pris part au scrutin. La participation était de 81,79% au second tour, ce qui représentait 1 213 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 60,66% au premier tour et 59,81% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Bourgs sur Colagne ? La perte de pouvoir d'achat pourrait entre autres modifier la stratégie de vote des habitants de Bourgs sur Colagne.

17:29 - Élections à Bourgs sur Colagne : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Bourgs sur Colagne, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 2 078 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 103 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (72,09%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 23,6% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,76%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2013,23 €/mois. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Bourgs sur Colagne contribue à façonner l'avenir de la France.