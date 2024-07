Résultat des législatives 2024 à Calais : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Calais : démographie, élections et stratégies politiques

En pleine campagne électorale législative, Calais est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 67 380 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 3 374 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans l'agglomération, 18,01% des résidents sont des enfants, et 22,85% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 2 175 résidents étrangers, soit 3,22% de la population, favorise son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 612 € par an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 25,02%, révélant une situation économique tendue. À Calais, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.