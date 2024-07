Résultat des législatives 2024 aux Attaques (62730) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont décider les électeurs du Front populaire aux Attaques ? La Nupes étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, ce transfert va obligatoirement donner une des directions de ce second tour. Une première réponse : l'ensemble a obtenu un peu plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le décompte de voix semble important : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, aux Attaques, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 10,75% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 15,55% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 18 points aux Attaques La part des électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir sera l'observation majeure pour cette législative à l'échelle locale, comme au niveau national. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du RN ont atteint plus de 30% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'en 2022, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 18 points ici entre 2022 et 2024. Avec une projection sommaire, on peut donc penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que concluent les tendances des législatives 2022 pour Les Attaques ? Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence scruté au prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Contrairement à l'expérience de 2022, le parti lepéniste a cette fois des chances de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Aux législatives il y a deux ans aux Attaques, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 30,7% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 33,29% pour Pierre-Henri Dumont (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 59,40%. Pierre-Henri Dumont remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Déjà 48,77% pour le RN aux Attaques aux élections législatives Selon les ultimes projections communiquées jusqu'à présent, l'alliance du RN et des ciottistes serait susceptible de gagner entre 210 et 250 députés au terme des législatives. Le Front populaire pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient maintenir jusqu'à 120 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales. Au soir du premier tour de la législative dimanche 30 juin, les citoyens des Attaques ont plébiscité Marc de Fleurian (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 48,77% des votes. Pierre-Henri Dumont (Les Républicains) et Jean-Pierre Moussally (Nouveau Front populaire) suivaient en ramassant, dans l'ordre, 39,15% et 10,75% des électeurs. Marc de Fleurian était aussi en tête dans la 7ème circonscription du Pas-de-Calais dans son ensemble, avec cette fois 47,86%, devant Pierre-Henri Dumont avec 33,75% et Jean-Pierre Moussally avec 16,28%.

19:21 - Et que dire de l'abstention par rapport aux élections européennes aux Attaques ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette ville lors des dernières élections ? Aux Attaques, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 était de 33,17%, inférieur de 16 points à celui des dernières élections européennes. Durant le précédent scrutin européen, sur les 1 614 personnes en âge de voter aux Attaques, 49,94% avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 44,73% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - Aux Attaques, quel impact aura la participation sur les résultats des législatives ? L'un des critères décisifs de ces législatives 2024 est le niveau d'abstention. Le taux de participation aux Attaques pour le 1er tour des législatives 2024 a atteint 66,83%, dimanche dernier. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,3% au premier tour. Au deuxième tour, 47,49% des votants se sont déplacés. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 80,82% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec un taux de participation de 76,64% au premier tour, soit 1 201 personnes. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient par exemple en mesure de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants des Attaques (62730).

17:29 - Les Attaques : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire des Attaques, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 896 logements pour 2 052 habitants, la densité de la ville est de 93 habitants par km². Ses 136 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (86,83%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 25,16% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 38,93% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1265,05 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour conclure, aux Attaques, les spécificités locales se joignent aux défis français.