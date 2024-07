Résultat des législatives 2024 à Zutkerque (62370) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - À Zutkerque, qui va tirer parti du score de la gauche ?

Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,66% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. Ce premier pointage semble important. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Zutkerque, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 8,44% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.