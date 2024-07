Résultat des législatives 2024 à Saint-Folquin (62370) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les supporters du Front populaire observés Le Front populaire qui a émergé en 2024 a fait une percée lors des élections législatives, avec plus de 28% à l'échelle nationale, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau une option de gauche dans ce second tour dans les isoloirs. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Saint-Folquin, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 12,29% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 12,91% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Jusqu'où ira le Rassemblement national au 2e tour à Saint-Folquin ? L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. La progression du RN est déjà forte à Saint-Folquin entre le score de la formation d'extrême droite en 2022 (31,84%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (45,47%), de l'ordre de 14 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondeurs offrant au RN une progression de 150 sièges en comparaison de 2022 (89 sièges). Le RN pourrait ainsi se trouver gagnant localement ce 7 juillet, si la dynamique se répercutait au même niveau qu'aux européennes.

20:29 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Saint-Folquin ? Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera ainsi observé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le RN garde cette fois une vraie possibilité de gagner l'élection localement. Lors des dernières législatives à Saint-Folquin, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 31,84% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 32,17% pour Pierre-Henri Dumont (Les Républicains) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 56,30%. Pierre-Henri Dumont conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel résultat à Saint-Folquin pour le RN ce dimanche ? Marc de Fleurian (Rassemblement National) a rassemblé 45,47% des votes à Saint-Folquin le 30 juin 2024, pour le premier round de l'élection législative. Pierre-Henri Dumont (Les Républicains) et Jean-Pierre Moussally (Nouveau Front populaire) suivaient en récupérant 40,19% et 12,29% des électeurs à l'échelle de la ville. Même première place concernant le vote de la 7ème circonscription du Pas-de-Calais, Marc de Fleurian rassemblant cette fois 47,86%, devant Pierre-Henri Dumont avec 33,75% et Jean-Pierre Moussally avec 16,28%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Saint-Folquin lors des derniers scrutins L'étude des précédents scrutins électoraux est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Le 30 juin dernier, le pourcentage d'abstention au premier round des élections législatives 2024 à Saint-Folquin a atteint 28,41%, en dessous de 19 points de celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, le taux d'abstention atteignait effectivement 47,11% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Folquin (62), contre une abstention de 43,28% il y a cinq ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle représentait 25,90% à midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Saint-Folquin, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives ? Ce dimanche, lors du 2e tour des législatives à Saint-Folquin, qu'en est-il de la participation ? Saint-Folquin a enregistré une participation de 71,59%, dimanche, pour le 1er tour des législatives 2024. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,85% dans la commune. Le taux de participation était de 77,74% au premier tour, c'est-à-dire 1 411 personnes. En proportion, la participation aux élections législatives 2022 représentait 50,77% au premier tour et 48,66% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Folquin ?

17:29 - Saint-Folquin : enjeux locaux et perspectives électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Folquin, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 328 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Avec 95 entreprises, Saint-Folquin permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (16,04%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 40,05% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 46,77% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1171,74 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. À Saint-Folquin, les problématiques locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.