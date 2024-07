Résultat des législatives 2024 à Nortkerque (62370) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Nortkerque, que vont choisir les supporters de gauche ? Une autre interrogation de ces élections sera celle du résultat de la gauche après l'arrivée du Front populaire au premier tour. L'ensemble a rassemblé un peu plus de 28% des voix à l'échelle de la France dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 11,77% des bulletins à Nortkerque. Un score à comparer néanmoins avec les 13,24% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - 21 points grapillés en 2 ans par le Rassemblement national à Nortkerque A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation de Jordan Bardella lors de ces législatives sera très commenté. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 21 points à Nortkerque entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Nortkerque ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation de Jordan Bardella ce dimanche soir va ainsi être le déterminant pour le second tour de ces élections législatives 2024 localement, comme dans le reste de la France. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a la possibilité de s'imposer. Aux législatives à l'époque à Nortkerque, le RN arrivait en revanche à la deuxième place, 27,4% des votants étant convaincus par son binôme, contre 39,73% pour Pierre-Henri Dumont (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 61,87%. Pierre-Henri Dumont remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Des législatives qui ont souri au Rassemblement national jusqu'ici Le dimanche 30 juin, les habitants de Nortkerque ont placé en tête Marc de Fleurian (Rassemblement National), qui a réuni 48,67% des bulletins de vote. Pierre-Henri Dumont (Les Républicains) et Jean-Pierre Moussally (Nouveau Front populaire) suivaient en ramassant, dans l'ordre, 38,28% et 11,77% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Marc de Fleurian accumulant cette fois 47,86%, devant Pierre-Henri Dumont avec 33,75% et Jean-Pierre Moussally avec 16,28%.

19:21 - Participation à Nortkerque : un sursaut par rapport au scrutin européen Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette ville lors des précédentes consultations démocratiques ? Le 30 juin dernier, la participation lors du premier tour des législatives 2024 à Nortkerque était de 75,89%, dépassant de 16 points celle des dernières élections européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, parmi les 1 261 personnes en âge de voter à Nortkerque, 59,71% avaient effectivement pris part au scrutin. La participation était de 62,62% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives 2024 à Nortkerque demeure la participation Le taux de participation est sans aucun doute l'un des facteurs cruciaux du scrutin législatif. Le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 à Nortkerque s'élevait à 75,89%, dimanche dernier. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,34% au premier tour. Au deuxième tour, 53,97% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Nortkerque ? Lors du deuxième tour de la présidentielle, 82,22% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 81,75% au premier tour, soit 1 030 personnes. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité pourraient entre autres impacter la stratégie de vote des habitants de Nortkerque.

17:29 - Nortkerque aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Nortkerque, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la commune, 21,57% des résidents sont des enfants, et 21,17% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (87,72%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 671 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,21%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (6,03%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Nortkerque mettent en relief une diversité de qualifications, avec 33,02% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.