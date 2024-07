Résultat des législatives 2024 à Magny-les-Hameaux : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les enjeux locaux de Magny-les-Hameaux : tour d'horizon démographique

Dans la ville de Magny-les-Hameaux, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections législatives. Avec un taux de chômage de 9,05% et une densité de population de 552 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 32,27%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,92% et d'une population immigrée de 11,11% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, évalué à 7,5% à Magny-les-Hameaux, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.