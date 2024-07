Résultat des législatives 2024 à Mauvezin (32120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Mauvezin, qui va faire main basse le vote du Front populaire ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au nouvel accord trouvé par la France insoumise, le Parti socialiste, les Ecologistes et le Parti communiste lors du second tour des élections de 2024 ou basculer vers une autre candidature ? L'ensemble a glané plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Or le Front populaire était absent aux législatives la semaine dernière à Mauvezin. C'est pourtant un binôme de gauche, étiqueté Divers gauche, qui y prenait la tête au premier tour, avec 50,21% des voix dans la commune. Sur la base de 2022, la gauche devrait rééditer sa victoire au second tour. Elle avait alors finie victorieuse avec 71,92%.

20:58 - Le Rassemblement national a vigoureusement gagné du terrain à Mauvezin en 2 ans Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, l'évolution du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à considérer localement. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 21 points à Mauvezin entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'en 2022. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera vainqueur à Mauvezin ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Mauvezin, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Reste désormais à savoir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera similaire ou non à celle de 2022. Avec 33,84% à Mauvezin, le binôme Divers gauche était également placé en tête par les électeurs de la ville au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'ayant déjà voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Divers gauche avec 71,92% contre 28,08% pour les perdants. David Taupiac conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel verdict à l'issue des législatives 2024 à Mauvezin ? Avec 50,21% des bulletins de vote, David Taupiac (Divers gauche) a pris la tête à Mauvezin, le 30 juin à l'occasion du 1er tour de la législative. Alice Cendré (Rassemblement National) recueillait 36,04%. A la troisième place, Barbara Neto (Les Républicains) récupérait 8,12% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription, David Taupiac rassemblant cette fois 45,8%, devant Alice Cendré avec 35,49% et Barbara Neto avec 14,04%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Mauvezin ? Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? Les chiffres montrent une participation de 72,5% au premier tour des législatives 2024 à Mauvezin, supérieure à celle des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le taux de participation s'était en effet hissé à 58,36% au niveau de Mauvezin, à comparer avec un taux de participation de 60,04% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,81% à 12 h et 45,26% à 17 heures.

18:35 - À Mauvezin, le score de l'abstention à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 sera un élément décisif Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors des législatives à Mauvezin ? Dimanche dernier, l'abstention à Mauvezin pour le 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 27,5%. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 685 personnes en âge de voter au sein de la ville, 19,53% étaient restées chez elles. L'abstention était de 21,32% au second tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 44,99% au premier tour. Au deuxième tour, 47,06% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.

17:29 - Comprendre l'électorat de Mauvezin : un regard sur la démographie locale La composition démographique et le contexte socio-économique de Mauvezin déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un pourcentage de 27% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,54%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. De plus, le taux de familles propriétaires (58,58%) met en exergue l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (31,78%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 928 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,81%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (10,07%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Mauvezin mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,31% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.