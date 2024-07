Résultat des législatives 2024 à Sainte-Marie : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les défis socio-économiques de Sainte-Marie et leurs implications électorales

La démographie et le contexte socio-économique de Sainte-Marie contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Dans la ville, 13,02% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 30,55% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 13 878 € par an peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (13,02%) et le nombre de résidences HLM (5,19% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Sainte-Marie mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,05% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.