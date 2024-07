Résultat des législatives 2024 à Monts : les premiers chiffres du 2e tour

À Monts, l'abstention est indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Dans la ville, dimanche, 29,11% des électeurs ont choisi de ne pas voter au 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,79% des électeurs de la ville. Le taux d'abstention était de 22,98% au premier tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,51% au premier tour et 53,54% au second tour.

17:29 - Monts : démographie, élections et stratégies politiques

Quelle influence la population de Monts exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Avec 33% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,58%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (89,75%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 2 966 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,49%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,03%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Monts mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,33% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.