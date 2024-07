Résultat des législatives 2024 à Roche-lez-Beaupré (25220) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Quels seront les reports de voix en faveur de la gauche à Roche-lez-Beaupré ?

Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nupes (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le niveau est déjà élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Roche-lez-Beaupré, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 30,61% des votes dans la commune. Un score qui est pourtant resté stable en comparaison des 30,59% de la Nupes au premier tour en 2022. On regardera ce soir si la gauche a atteint son résultat de 2022 lors du second tour, soit 48,47% à l'époque.