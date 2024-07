Résultat des législatives 2024 à Illzach : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Démographie et politique à Illzach, un lien étroit

Les données démographiques et socio-économiques d'Illzach mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 17,18%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 229 €/an montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 3 511 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 11,96% et d'une population immigrée de 19,09% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Illzach mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,89% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.