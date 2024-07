Résultat des législatives 2024 à Pfastatt : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comment la composition démographique de Pfastatt façonne les résultats électoraux ?

Dans la ville de Pfastatt, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de 33% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 14,4%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (57,81%) met en avant l'importance des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (83,02%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2 764 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,73% et d'une population étrangère de 7,29% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Pfastatt mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,27% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.