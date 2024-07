Résultat des législatives 2024 à Kingersheim : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comprendre l'électorat de Kingersheim : un regard sur la démographie locale

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Kingersheim émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 13 178 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 739 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 644 foyers fiscaux. Dans la commune, 33% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,62% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec 825 résidents étrangers, Kingersheim est un exemple de son ouverture au monde. Dans cette diversité sociale, près de 45,16% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 719,68 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En conclusion, Kingersheim incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.