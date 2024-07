Résultat des législatives 2024 à Nort-sur-Erdre : les premiers chiffres du 2e tour

Ce dimanche, lors du second tour des législatives à Nort-sur-Erdre, qu'en est-il de l'abstention ? Dimanche dernier, l'abstention à Nort-sur-Erdre pour le 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 26,43%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 représentait 48,87% au premier tour. Au second tour, 49,2% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,68% au niveau de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 21,78% au premier tour. Les populations des communes de grandes tailles votent souvent moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Nort-sur-Erdre ?

17:29 - Nort-sur-Erdre aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la ville de Nort-sur-Erdre, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 8,56% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux mesures sur l'emploi. Avec 46,76% de population active et une densité de population de 128 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (83,34%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 3 669 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,68%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,02%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Nort-sur-Erdre mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,65% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.