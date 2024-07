En direct

21:12 - Quelles sont les options de reports des voix pour le Front populaire à Lacroix-Falgarde ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, ce transfert va immanquablement marquer ce second tour. Premier élément de réponse : l'attelage a récolté 28,06% des votes au niveau national dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Le décompte de voix apparaît comme conséquent : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Lacroix-Falgarde, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 36,14% des votes dans la localité. Une évolution en comparaison des 33,96% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à faire mieux ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 44,2% à l'époque.

20:58 - L'extrême droite a solidement gagné du terrain à Lacroix-Falgarde en 2 ans L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du parti de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 33% des suffrages au scrutin législatif fin juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale semble plus forte encore. Le parti a en effet déjà progressé de 17 points sur place entre 2022 et 2024. Quel que soit le verdict, une marche de plus pourrait être dépassée ce dimanche soir.

20:29 - Le parti présidentielle s'en sortait bien aux législatives il y a deux ans à Lacroix-Falgarde Ce score du premier tour est logiquement à comparer avec ce qui s'est passé en 2022. Avec 33,96% à Lacroix-Falgarde, le binôme LFI-PS-PC-EELV était en revanche gagnant par les électeurs de la ville au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire. Lacroix-Falgarde optera en revanche pour Dominique Faure (LREM) au second tour, finalement à la première place localement avec 55,80%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,20%.

20:05 - Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Lacroix-Falgarde Dimanche 30 juin, les habitants de Lacroix-Falgarde ont préféré Jacques Oberti (Front populaire), à qui ils ont accordé 36,14% des voix. Dominique Faure (Ensemble !) et Caroline Falgas-Colomina (Rassemblement National) suivaient en captant respectivement 34,85% et 26,01% des votants à l'échelle municipale. Jacques Oberti était aussi en tête dans la 10ème circonscription de la Haute-Garonne dans son ensemble, avec cette fois 36,24%, devant Caroline Falgas-Colomina avec 30,37% et Dominique Faure avec 28,99%.

19:21 - Législatives 2024 à Lacroix-Falgarde : une participation inattendue ? Au cours des dernières années, les 2 100 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En comparaison avec les élections européennes de 2024, la participation au premier tour des législatives 2024 à Lacroix-Falgarde a augmenté de 13 points, culminant à 77,63%. Au moment du dernier scrutin européen, parmi les 1 650 inscrits sur les listes électorales à Lacroix-Falgarde, 64,12% avaient effectivement pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 61,68% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% à midi et 45% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - À Lacroix-Falgarde, le score de la participation à l'occasion du second tour des législatives sera un élément déterminant Le taux de participation est l'un des critères essentiels de ces élections législatives 2024. Dans la ville, dimanche, 22,37% des électeurs ont choisi de ne pas voter au 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 39,3% au premier tour. Au deuxième tour, 39,49% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 16,26% des votants de la ville. L'abstention était de 20,22% au second tour. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Lacroix-Falgarde ?

17:29 - Les données démographiques de Lacroix-Falgarde révèlent les tendances électorales Dans les rues de Lacroix-Falgarde, le scrutin est en cours. Avec ses 43,22% de cadres supérieurs pour 2 063 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 192 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 150 foyers fiscaux. Dans la commune, 18,67% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 27,62% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 26,3% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,7%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 47 853 euros par an. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Lacroix-Falgarde contribue à construire l'avenir français.