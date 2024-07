Résultat des législatives 2024 à Quincy-sous-Sénart : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des critères forts de ces élections législatives est indéniablement le niveau d'abstention. Le pourcentage de participation lors du premier tour des législatives 2024 à Quincy-sous-Sénart était de 64,84%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 45,24% au premier tour. Au second tour, 43,58% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Quincy-sous-Sénart ? En avril 2022, au second tour de la présidentielle, sur les 5 528 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 68,63% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 75,43% au premier tour, c'est-à-dire 4 170 personnes. Les jeunes générations affichent couramment un désintérêt pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives à Quincy-sous-Sénart ?

17:29 - Quincy-sous-Sénart aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

A la mi-journée des législatives, Quincy-sous-Sénart regorge de diversité et d'activités. Avec ses 9 477 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 839 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (74,11%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Quincy-sous-Sénart incarne une communauté diversifiée, avec ses 1 362 résidents étrangers, soit 14,39% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,7%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 28 159 euros/an, témoignant d'une certaine prospérité. En somme, à Quincy-sous-Sénart, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.