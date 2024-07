Résultat des législatives 2024 à Saint-Pierre-du-Perray : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du second tour des législatives à Saint-Pierre-du-Perray ? L'abstention s'élevait à 33,78% à Saint-Pierre-du-Perray lors du 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 23,77% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 29,68% au deuxième tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 57,01% au premier tour et 57,71% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Saint-Pierre-du-Perray ? La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des foyers français est de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Saint-Pierre-du-Perray.

17:29 - Analyse démographique des législatives à Saint-Pierre-du-Perray

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Saint-Pierre-du-Perray foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 11 680 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 805 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (90,62%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Avec 828 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 11,82%, Saint-Pierre-du-Perray se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 28,73% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 301,78 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Saint-Pierre-du-Perray, où la jeunesse équivaut à 44% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir commun et florissant.