Résultat des législatives 2024 à Varennes-Jarcy : les premiers chiffres du 2e tour

21:12 - À Varennes-Jarcy, qui vont retenir les électeurs de la gauche ? Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28% des votes affichés à l'échelle nationale sont encourageants. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 21,13% des bulletins à Varennes-Jarcy. Une percée à compléter néanmoins avec les 21,76% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le Rassemblement national a solidement progressé à Varennes-Jarcy en 2 ans Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces législatives 2024 sera très observé. Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 33% des suffrages au scrutin législatif fin juin, soit quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 22 points ici entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:05 - Le RN en tête des législatives à Varennes-Jarcy Selon les projections des sondeurs rendues publiques entre les deux tours, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait en mesure de décrocher entre 210 et 250 sièges au terme du deuxième tour des législatives. Le Nouveau Front populaire devrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République pourraient préserver entre 95 et 125 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des caractéristiques locales. Avec 41,03% des suffrages, Paul-Henri Merrien (Rassemblement National) a pris les devants à Varennes-Jarcy, le 30 juin 2024 à l'occasion du premier round de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Marie Guévenoux (Majorité présidentielle) et Julie Ozenne (Nouveau Front populaire) avec 33,5% et 21,13% des votants. La tête de la course était notamment différente dans l'ensemble de la 9ème circonscription de l'Essonne, puisque c'est Julie Ozenne qui y arrivait en première place, avec cette fois 37,6% devant Paul-Henri Merrien avec 30,12% et Marie Guévenoux avec 27,11%. Un résultat qui changera la physionomie du second tour dans la commune.

19:21 - Que retenir du scrutin européen à Varennes-Jarcy au niveau de la participation ? Au fil des précédentes consultations démocratiques, les 2 326 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Les données montrent un taux d'abstention de 29,87% au premier tour des élections législatives 2024 à Varennes-Jarcy, inférieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'était effectivement hissé à 43,62% au sein de Varennes-Jarcy (91), à comparer avec une abstention de 44,66% pour le scrutin de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% à 12 heures et 45% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Varennes-Jarcy, la participation était de 70,13% lors du 1er tour des législatives 2024 La participation est à n'en pas douter l'une des clés des législatives. Dans la ville, dimanche, 29,87% des électeurs ont choisi de ne pas voter au premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,11% des électeurs de la ville, contre une abstention de 18,8% au premier tour. En proportion, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,66% au premier tour et 51,69% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Varennes-Jarcy ? Les populations des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Varennes-Jarcy ?

17:29 - Varennes-Jarcy aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le 2e tour des élections législatives à Varennes-Jarcy comme partout ailleurs. Avec ses 26,18% de cadres supérieurs pour 2 296 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Ses 303 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 676 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (13,75%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 150 personnes (6,52%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 50 757 euros/an, la ville défend une économie stable malgré les défis. Ainsi, à Varennes-Jarcy, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.