Résultat des législatives 2024 à Saint-Gratien : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des facteurs essentiels de ces législatives est sans aucun doute le taux d'abstention. Dimanche dernier, l'abstention à Saint-Gratien lors du 1er tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 36,04%. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,83% au premier tour et 55,14% au deuxième tour. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 13 323 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 34,3% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 27,9% au premier tour. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des familles cumulée avec les craintes engendrées par le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie seraient par exemple susceptibles de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Saint-Gratien (95210).

17:29 - Démographie et politique à Saint-Gratien, un lien étroit

À Saint-Gratien, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 37% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,47% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (69,08%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 6 049 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 21,55% et d'une population étrangère de 14,83% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Gratien mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,36% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.