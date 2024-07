Résultat des législatives 2024 au Chesnay-Rocquencourt : les premiers chiffres du 2e tour

Grâce à 34,01% des suffrages, Béatrice Piron (Ensemble pour la République) a pris la pôle position au Chesnay-Rocquencourt, le 30 juin dernier à l'occasion du premier tour de l'élection législative. Valentin Salvino (Union de l'extrême droite) et Othman Nasrou (Les Républicains) suivaient en recueillant, dans l'ordre, 25,1% et 20,79% des électeurs à l'échelle de la ville. La première place était la même à l'échelle de la 3ème circonscription des Yvelines, Béatrice Piron glanant cette fois 34,49%, devant Valentin Salvino avec 22,79% et Thomas Ciano avec 20,85%.

17:29 - Le poids démographique et économique du Chesnay-Rocquencourt aux élections législatives

Au Chesnay-Rocquencourt, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les législatives. Avec une densité de population de 6724 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,82%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 41,75%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,39% et d'une population étrangère de 6,65% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, de 7,47% au Chesnay-Rocquencourt, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.