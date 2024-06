Résultat des législatives à Achères : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quelles sont les options de reports pour les voix de gauche à Achères ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu, va-t-elle voir son score basculer vers la nouvelle coalition de gauche lors de ces nouvelles élections ? La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait terminé à 13,32% à Achères début juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 21,55% de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,83% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,01% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme tournant autour des 42% sur place. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Achères, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 38,83% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé comme très proche de l'alliance du centre dans les sondages ?

18:42 - Le Rassemblement national à Achères, un favori aux législatives ? Que retenir de cet ensemble de chiffres ? La progression du RN est déjà forte à Achères entre le score de Jordan Bardella en 2019 (17,68%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (23,3%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 21% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une avance de Bardella à Achères début juin Impossible de faire l'impasse sur le scrutin qui s'est tenu il y a quelques semaines. Dans le détail, 1447 votants d'Achères ont en effet préféré la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a convaincu 23,3% des voix devant Manon Aubry à 21,55% et Raphaël Glucksmann à 13,32%.

14:32 - En 2022, qui serait devenu président selon les élections d'Achères ? C'est probablement l'élection du président de la République qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen terminait loin derrière dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 16,69% contre 26,68% pour Emmanuel Macron et 33,33% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La candidate du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 32,83% contre 67,17%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Achères ? Le nombre de bulletins en faveur de Jordan Bardella ce soir va être le déterminant au niveau local pour cette élection du Parlement français 2024. Le RN ne convainquait pas dans la commune d'Achères il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 13,43% au premier tour, contre 38,83% pour Mélinda Sauger (Nupes), Achères faisant partie de la 6ème circonscription des Yvelines. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés LFI-PS-PC-EELV (55,32% contre 44,68% pour le RN). Mélinda Sauger remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Achères Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Achères révèlent des tendances claires susceptibles d'influencer les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,2% et une densité de population de 2230 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2685,66 euros par mois souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 5 764 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 14,88% et d'une population immigrée de 19,65% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Achères mettent en relief une diversité de qualifications, avec 26,79% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Achères : quel était le niveau de participation aux précédentes élections législatives ? Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Durant les élections européennes du mois de juin 2024, sur les 13 629 inscrits sur les listes électorales à Achères, 46,66% étaient allés voter. Le taux de participation était de 45,17% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 43,65% au premier tour et seulement 42,09% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Achères cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.