En direct

19:39 - La gauche aussi dans les favoris à Ahuy pour ces législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, a des chances d'en séduire une part. Aux européennes, la liste Glucksmann a obtenu 11,41% à Ahuy. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 6,59% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,04% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,65% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total tournant autour des 21% sur place. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 17,06% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 15 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Ahuy Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de scores. Mais des pistes se dégagent… Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 15 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN finisse à près de 23% voire plus à Ahuy ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la victoire du Rassemblement national à Ahuy Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a dominé les élections européennes 2024 à Ahuy. L'extrême droite a enregistré 35,87% des suffrages, face à Valérie Hayer à 16,22% et Raphaël Glucksmann à 11,41%.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Ahuy ? C'est certainement le scrutin présidentiel qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Ahuy avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 20,39%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 33,89% des suffrages. Ahuy n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 14,88% et 9,66% des voix. Et la patronne du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 35,95% contre 64,05%.

12:32 - Des législatives positives pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera très commenté localement pour ces élections législatives. Avec 15,73% à Ahuy, le Rassemblement national était distancé par les 34,27% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 1ère circonscription de la Côte-d'Or. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés LREM (69,43% contre 30,57% pour le RN). Didier Martin remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique d'Ahuy aux élections législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Ahuy, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Dotée de 870 logements pour 1 584 habitants, la densité de la ville est de 185 hab par km². L'existence de 193 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 17,22% des résidents sont des enfants, et 7,92% ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 36,45% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 54,0% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1913,71 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Ahuy contribue à édifier l'avenir de la France.

09:32 - Taux d'abstention aux législatives à Ahuy : quelles tendances ? Au fil des dernières années, les 1 613 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Lors des précédentes européennes, sur les 1 271 inscrits sur les listes électorales à Ahuy, 63,1% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 57,57% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,09% au premier tour et seulement 48,92% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 81,13% au niveau de la ville. Le taux de participation était de 76,82% au deuxième tour, c'est-à-dire 981 personnes.