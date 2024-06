Résultat des législatives à Algolsheim : l'élection 2024 en direct

14:25 - Algolsheim : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Quel portrait faire d'Algolsheim, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 125 habitants, ce village se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 73 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 19,02% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 4,27% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. La population étrangère de 244 personnes (21,69%) favorise une ouverture culturelle inestimable. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 42,49% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1995,72 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Algolsheim manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.