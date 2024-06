Résultat des législatives à Amboise : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Front populaire va-t-il bénéficier des 25,52% de la Nupes à Amboise ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque toujours d'un chef, est électoralement incertain. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Amboise, le binôme Nupes avait en effet glané 25,52% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 16,18% à Amboise. Mais ce sont 29% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (7,8%), de Marie Toussaint (5,84%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,94%).

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 8 points à Amboise Difficile de résumer clairement toutes ces données. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Alors qu'à l'échelle nationale, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 8 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN finisse à près de 26% à Amboise ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 28,84% dans la moyenne nationale pour Bardella à Amboise début juin Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Amboise, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, glanant 28,84% des votes contre Valérie Hayer à 18,32% et Raphaël Glucksmann à 16,18%. Ce qui correspond à 1324 bulletins dans la localité.

14:32 - Amboise avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du chef de l'Etat est probablement la clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Amboise avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 21,1%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 31,39% des voix. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 20,93% et 6,45% des voix. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 36,8% contre 63,2%.

12:32 - Quel résultat pour le bloc présidentiel ce dimanche à Amboise ? Au niveau local, le résultat du RN à ces élections législatives sera très commenté. Le RN ne convainquait pas à Amboise en 2022, lors des élections des députés, avec 18,77% au premier tour, contre 35,05% pour Daniel Labaronne (LREM), Amboise votant pour la 2ème circonscription d'Indre-et-Loire. Amboise choisira d'ailleurs Daniel Labaronne au second tour, finalement en tête localement avec 56,24%.

11:02 - Comprendre l'électorat d'Amboise : un regard sur la démographie locale Dans la commune d'Amboise, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Avec 41,5% de population active et une densité de population de 322 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 16,23% pourrait agir sur les espérances des électeurs en matière de politiques sur le travail. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (69,04%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 4 539 votants. Le nombre de familles monoparentales (17,94%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (11,14%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Amboise mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 31,01% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : le cas d'Amboise Au fil des dernières années, les 13 330 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Pendant les précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 51,01% au sein d'Amboise. Le taux de participation était de 52,07% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,1% au premier tour et seulement 47,48% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, presque un record pour des législatives.