Résultat des législatives à Andrésy : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Andrésy Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait glané 18,15% à Andrésy le 9 juin. Mais ce sont 37% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (11,63%), de Marie Toussaint (7,44%) et enfin de Léon Deffontaine (1,47%). La réserve de voix semble conséquente à Andrésy. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Andrésy, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 26,81% des votes dans la localité. Quelle part optera pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné dans un combat serré avec la majorité dans les sondages lors de ces élections législatives ?

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Andrésy avant les législatives Difficile de résumer clairement cette masse de résultats. Mais quelques grandes lignes se distinguent… L'étiquette RN pourrait atteindre près de 20% à Andrésy lors du premier tour de ces législatives si la situation décrite par les élections européennes se reproduit localement. Le RN est même crédité de 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est un peu facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. En cinq ans seulement, entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la commune.

15:31 - Début juin, la victoire du RN à Andrésy Les résultats de ce 30 juin au soir pourraient encore plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail, 1052 habitants d'Andrésy passés par les isoloirs ont en effet été séduits par le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella glanait ainsi 21,2% des votes face à Raphaël Glucksmann à 18,15% et Valérie Hayer à 18,05%.

14:32 - 35,35% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Andrésy C'est probablement le scrutin présidentiel qui nous donne l'indice le plus fiable sur le bord politique des habitants d'une commune. Les électeurs d'Andrésy avaient accordé à Marine Le Pen 13,74% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la candidate de l'extrême droite avec respectivement 35,35% et 21,57% des voix. Le second tour de scrutin laissera sur le carreau Marine Le Pen, Emmanuel Macron finissant à 72,64% contre 27,36% pour Le Pen.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant au premier tour La fraction d'électeurs du RN sera l'observation majeure pour cette élection législative 2024 localement. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville d'Andrésy, grappillant 10,69% des votes sur place, contre 32,44% pour Nadia Hai (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Ensemble ! Avec 41,86% contre 58,14% pour les vainqueurs. Nadia Hai conservait donc son avance sur place.

11:02 - Andrésy : démographie, élections et stratégies politiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Andrésy montrent des tendances évidentes susceptibles d'impacter les résultats des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 37% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,83%. De plus, le taux de familles propriétaires (68,26%) met en exergue l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 31,94%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,94% et d'une population étrangère de 6,08% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (45,7%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Andrésy, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

09:32 - Andrésy : retour sur la participation aux dernières élections législatives À Andrésy, l'un des facteurs clés des législatives sera indéniablement le taux d'abstention. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,95% au premier tour et seulement 49,71% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 27,77% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 22,48% au premier tour.